На отлов и усыпление собак Витебский райисполком потратит 12 000 руб.

• 08/2/23 15:25 • Экалогія

Закупку услуг по отлову и эвтаназии безнадзорных животных ориентировочной стоимостью 12 000 рублей проводит Витебский райисполком.
Удивленная собака. Фото pixabay.com

Согласно техническому заданию, отлавливать и усыплять собираются бродячих собак. Это делается, если верить документу, в целях предотвращения заражения людей и животных бешенством.

Безнадзорных собак будут доставлять на райветстанцию для осмотра и принятия решения об эвтаназии. Животных с регистрационными жетонами должны возвращать владельцам.

Услуга закупается на 11 месяцев — период с февраля по декабрь 2023 года включительно. Финансироваться отлов бродячих животных будет из районного бюджета.

            
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