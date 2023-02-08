На отлов и усыпление собак Витебский райисполком потратит 12 000 руб.
Закупку услуг по отлову и эвтаназии безнадзорных животных ориентировочной стоимостью 12 000 рублей проводит Витебский райисполком.
Согласно техническому заданию, отлавливать и усыплять собираются бродячих собак. Это делается, если верить документу, в целях предотвращения заражения людей и животных бешенством.
Безнадзорных собак будут доставлять на райветстанцию для осмотра и принятия решения об эвтаназии. Животных с регистрационными жетонами должны возвращать владельцам.
Услуга закупается на 11 месяцев — период с февраля по декабрь 2023 года включительно. Финансироваться отлов бродячих животных будет из районного бюджета.
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