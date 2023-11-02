В Беларусь экстрадировали бывшую банкиршу, которая в Витебске «кинула» почти 20 человек. Узнали, о ком речь

Іван Дзедушкін • 02/11/23 13:53 • Эканоміка

В Москве была задержана 67-летняя витеблянка, скрывавшаяся 8 лет от одолживших ей деньги людей и следователей.



По версии следствия, жительница Витебска продолжительное время работала на руководящих должностях в различных банках города. С 2011 года по апрель 2014 года она брать взаймы у своих знакомых крупные суммы денег, обещая при этом рассчитаться с долгами в кратчайшие сроки.

Поскольку женщина занимала высокое положение в банковской сфере, ей доверяли. Предлоги она называла разные: на лечение, на строительство жилья дочери, на развитие бизнеса и тому подобное.

Некоторых знакомых она склоняла оформлять на себя кредиты в банках и передавать ей полученные деньги. При этом некоторое время женщина погашала проценты за пользование кредитом, но не основной долг.

Когда подходил срок возврата долга, женщина переставала выходить на связь. А летом 2014 года витеблянка и вовсе покинула страну.

Речь идет, скорее всего, о Марии Бортновской, о розыске которой за мошенничество было объявлено в 2015 году. Тогда сообщалось о том, что она должна порядка 500 миллионов неденоминированных рублей более чем 20 пострадавшим. Бортновская действительно занимала высокие должности, вплоть до начальника областного филиала коммерческого банка.

Теперь речь идет о 19 потерпевших, а сумма ущерба превысила 90 000 рублей.

Через восемь лет местонахождение 67-летней витеблянки в Москве было установлено российскими силовиками, женщину задержали, а затем экстрадировали на родину.

Витеблянке предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 УК — мошенничество, совершенное в особо крупном размере, согласно санкциям которой ей грозит до 10 лет лишения свободы.

С санкции прокурора к женщине применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.