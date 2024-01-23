В Витебске деревья крушат экскаватором. Фото + видео

23/1/24 21:16 • Экалогія

Деревья, растущие в окрестностях путепровода Металлистов в Витебске, просто крушат экскаватором.



Напомним, что с 11 декабря путепровод Металлистов закрыли на реконструкцию. Движение по нему не осуществляется, на мосту сейчас работает строительная техника.

На ремонт этого путепровода через железную дорогу отводится 11 месяцев, завершить его должны к 10 ноября текущего года.

23 января рабочие удаляли деревья, растущие на подъезде к путепроводу со стороны улицы Зеньковой в районе Городского центра доплнительного образования. Их просто ломали экскаватором, а затем крушили ковшом.