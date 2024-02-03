Систему кондиционирования за 3 млн. руб. закупают для гостиницы «Витебск»

03/2/24 23:35 • Турызм

Управление капитального строительства города Витебска проводит закупку системы кондиционирования для гостиницы «Витебск».
Гостиница «Витебск» . Фото Сергея Серебро

Оборудование закупается для предстоящей реконструкции этой гостиницы. Напомним, что проектными решениями по реконструкции здания на Замковой улице предусматривается:

  • перепланировка помещений подвала, 1, 2, 3, 4-12 (неясно, что за цифры: номера помещений или этажей — прим. ред.);
  • пристройка панорамного лифта;
  • устройство смотровой площадки с комплексом отделочных работ;
  • устройство инженерных сетей;
  • устройство автостоянок на 88 машиномест в целом по объекту (сейчас там 40 мест — прим. ред.);
  • строительство очистных сооружений ливневого стока;
  • благоустройство территории.

В лот входят внутренние блоки канального, настенного, кассетного и напольно-потолочного типа, а также наружные блоки мощностью до 13,4 кВт. Кроме того закупаются дренажные насосы, пульты управления и т.п.

Поставить это оборудование должны до конца марта. Ориентировочная стоимость закупаемой для гостиницы «Витебск» системы кондиционирования составляет 3 000 000 рублей.

Деньги на кондиционеры возьмут из городского бюджета, также как и на фонтаны на площади Победы.

            
Меткі: , , ,

Чытайце яшчэ