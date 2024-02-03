Систему кондиционирования за 3 млн. руб. закупают для гостиницы «Витебск»

03/2/24 23:35 • Турызм

Управление капитального строительства города Витебска проводит закупку системы кондиционирования для гостиницы «Витебск».



Оборудование закупается для предстоящей реконструкции этой гостиницы. Напомним, что проектными решениями по реконструкции здания на Замковой улице предусматривается:

перепланировка помещений подвала, 1, 2, 3, 4-12 (неясно, что за цифры: номера помещений или этажей — прим. ред.);

пристройка панорамного лифта;

устройство смотровой площадки с комплексом отделочных работ;

устройство инженерных сетей;

устройство автостоянок на 88 машиномест в целом по объекту (сейчас там 40 мест — прим. ред.);

строительство очистных сооружений ливневого стока;

благоустройство территории.

В лот входят внутренние блоки канального, настенного, кассетного и напольно-потолочного типа, а также наружные блоки мощностью до 13,4 кВт. Кроме того закупаются дренажные насосы, пульты управления и т.п.

Поставить это оборудование должны до конца марта. Ориентировочная стоимость закупаемой для гостиницы «Витебск» системы кондиционирования составляет 3 000 000 рублей.

Деньги на кондиционеры возьмут из городского бюджета, также как и на фонтаны на площади Победы.