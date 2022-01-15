В Витебском районе увеличили выплаты лауреатом почетной грамоты райсовета
Депутаты решили увеличить выплаты людям, награжденным почетной грамотой Витебского районного Совета депутатов.
В положение об этой грамоте решением от 28 декабря прошлого года были внесены изменения, согласно которым лауреаты будут получать 5-ть базовых величин вместо 3-х.
Таким образом, выплата награждаемому почетной грамотой теперь составит 160 рублей. Решение вступило в силу после его опубликования.
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