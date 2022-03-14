Зелена-Гура также разрывает партнерские отношения с Витебском

Сяржук Серабро • 14/3/22 22:38 • Палітыка

Президент города-побратима Витебска — Зелены-Гуры — Януш Кубицкий сорвал название нашего города со стены мэрии польского города.



Также, по словам господина Кубицкого, упоминание о Витебске исчезнет с четырех табло, расположенных в Зеленой Гуре, на которых транслируются имена партнерских городов.

Кроме Витебска санкциям подверглось и Глубокое, с которым Зелена-Гура стала развивать партнерские отношения не так давно.

Риторика властей польского города гораздо более жесткая, чем мэрии Франкфурта-на-Одере, где также заявили о разрыве партнерских отношений с Витебском.

— На этом сотрудничество с Витебском – городом-партнером Зелены-Гуры окончательно подошло к концу. Я не вижу возможности поддерживать какое-либо партнерство с кем-то, кто поддерживает Путина против Украины. Мы проявили большое терпение, — заявил президент польского города Януш Кубицкий 1 марта, снимая табличку с названием «Витебск».

Партнерство Витебска и Зелены-Гуры развивалось еще с советских времен. В честь этого польского города в Витебске названы улица и один из ресторанов. Именно благодаря этому партнерству в Витебске решили проводить фестиваль польской песни и построили Летний амфитеатр. Позже в независимой Беларуси он переродился в «Славянский базар».