В Россонах будут бесплатно кормить школьников из деревень

• 28/1/23 11:00 • Адукацыя

Россонский райисполком принял решение «О предоставлении питания за счет районного бюджета».
Столовая, буфет, шведский стол, еда. Фото pixabay.com

Согласно этому документу, подписанному Владимиром Быковым 16 января, ученики 5-11 классов Россонской средней школы имени Петра Машерова, проживающие в сельской местности, будут получать бесплатное одноразовое питание за счет районного бюджета.

Такая льгота для сельских школьников предусмотрена пунктом 6 «Положения об организации питания обучающихся, получающих общее среднее, специальное образование на уровне общего среднего образования», утвержденного Совмином.

Принимать эту норму решением райисполкома пришлось, вероятно, из-за того, что школа городская, а часть школьников — сельчане, которых свозят на занятия в райцентр из деревень после закрытия окрестных сельских школ.

            
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