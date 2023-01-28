В Россонах будут бесплатно кормить школьников из деревень

Сяржук Серабро • 28/1/23 11:00 • Адукацыя

Россонский райисполком принял решение «О предоставлении питания за счет районного бюджета».



Согласно этому документу, подписанному Владимиром Быковым 16 января, ученики 5-11 классов Россонской средней школы имени Петра Машерова, проживающие в сельской местности, будут получать бесплатное одноразовое питание за счет районного бюджета.

Такая льгота для сельских школьников предусмотрена пунктом 6 «Положения об организации питания обучающихся, получающих общее среднее, специальное образование на уровне общего среднего образования», утвержденного Совмином.

Принимать эту норму решением райисполкома пришлось, вероятно, из-за того, что школа городская, а часть школьников — сельчане, которых свозят на занятия в райцентр из деревень после закрытия окрестных сельских школ.