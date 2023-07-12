В Витебске начал курсировать передвижной музей, посвященный 125-летию городского трамвая

Сяржук Серабро • 12/7/23 11:55 • Турызм

Во время «Славянского базара» в Витебске будет курсировать передвижной музей с экспозицией, посвященной 125-летию городского трамвая.



Это совместный проект Витебского областного краеведческого музея и ОАО «Витебскоблавтотранс». Курсировать передвижной музей трамвая будет с 11 по 17 июля.

Маршрут будет начинаться с трамвайного депо (выезд в 11:00, 15:00 и 18:00), затем по проспекту Фрунзе и Смоленской улице на Московский проспект, улицу Генерал Белобородова, улицу Буденного и до кольца на улице Титова, а затем обратно.

Стоимость билета — 7 рублей. Предварительная запись по телефонам +375-212-660587 и +375-29-2102261.