Ночь в осеннем лесу провела 78-летняя пенсионерка, заблудившаяся под Витебском

Зоя Машэка • 23/10/23 12:38 • Турызм

22 октября 78-летняя бабушка, собирая грибы, потерялась в лесу под Витебском, до наступления темноты ее не нашли, и престарелая женщина провела ночь в октябрьском лесу.



В воскресенье в 18:25 в МЧС позвонил мужчина, который сообщил, что в лесном массиве возле агрогородка Копти пропала его тетя, которая пошла за грибами.

На поиски пенсионерки направили 3 единицы техники и 6 человек, но найти ее в темноте не удалось. Поиски собирались продолжить 23 октября, но утром старушка сама вышла из лесу, сообщается пресс-службой МЧС.

Сейчас ведутся поиски еще одной пенсионерки, которая потерялась тоже в воскресенье, но в Шумилинском районе. Там в лесу возле деревни Черенка заблудилась 57-летняя женщина.

Минувшей ночью в окрестностях Витебска температура атмосферного воздуха опускалась до +5,2 °C. При этом время от времени шел мелкий дождь.