Вице-губернатора Владимира Белоуса наградили медалью
Лукашенко наградил зампредседателя Витебского облисполкома Владимира Белоуса медалью «За трудовые заслуги».
Согласно указу, подписанному Александром Лукашенко 23 декабря, господин Белоус награжден за плодотворный труд, высокий профессионализм и примерное исполнение служебных обязанностей.
54-летний Владимир Белоус занимает кресло заместителя председателя облисполкома уже шесть лет. Высшее образование он получил в Новополоцком политехническом институте, который закончил в 1991 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
С 1988 по 1996 годы господин Белоус работал мастером, а затем прорабом Верхнедвинской ПМК-44. В 1996 занял должность первого заместителя начальника управления капитального строительства Верхнедвинского райисполкома, а затем стал начальником этого управления.
В 2002 году он возглавил унитарное предприятие «Управление капитального строительства Верхнедвинского района», откуда через два года перешел на должность заместителя председателя Верхнедвинского райисполкома.
С 2007 года семь лет он работа председателем комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома. В 2011 году закончил Академию управления по специальности «Государственное и местное управление».
В январе 2015 года Владимир Белоус возглавил УКП «Центр по ценообразованию в строительстве Витебской области». А в июне того же года Александр Лукашенко дал согласие на назначение его заместителем председателя Витебского облисполкома.
В 2017 году господин Белоус был награжден почетной грамотой Совета министров за значительный вклад в социально-экономическое развитие Витебской области и плодотворную работу в госорганах
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