Вице-губернатора Владимира Белоуса наградили медалью

Сяржук Серабро • 24/12/21 16:03 • Палітыка

Лукашенко наградил зампредседателя Витебского облисполкома Владимира Белоуса медалью «За трудовые заслуги».



Согласно указу, подписанному Александром Лукашенко 23 декабря, господин Белоус награжден за плодотворный труд, высокий профессионализм и примерное исполнение служебных обязанностей.

54-летний Владимир Белоус занимает кресло заместителя председателя облисполкома уже шесть лет. Высшее образование он получил в Новополоцком политехническом институте, который закончил в 1991 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

С 1988 по 1996 годы господин Белоус работал мастером, а затем прорабом Верхнедвинской ПМК-44. В 1996 занял должность первого заместителя начальника управления капитального строительства Верхнедвинского райисполкома, а затем стал начальником этого управления.

В 2002 году он возглавил унитарное предприятие «Управление капитального строительства Верхнедвинского района», откуда через два года перешел на должность заместителя председателя Верхнедвинского райисполкома.

С 2007 года семь лет он работа председателем комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома. В 2011 году закончил Академию управления по специальности «Государственное и местное управление».

В январе 2015 года Владимир Белоус возглавил УКП «Центр по ценообразованию в строительстве Витебской области». А в июне того же года Александр Лукашенко дал согласие на назначение его заместителем председателя Витебского облисполкома.

В 2017 году господин Белоус был награжден почетной грамотой Совета министров за значительный вклад в социально-экономическое развитие Витебской области и плодотворную работу в госорганах